Bernstein hebt Ziel für Symrise auf 107 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise von 102 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Gunther Zechmann beleuchtet in der am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu globalen, auf die Konsumgüterbranche ausgerichteten Chemieunternehmen deren Wachstum aus eigener Kraft. Im zweiten Quartal hätten rückläufige Verkaufsvolumina belastet, wobei Symrise erneut Wachstumsführer gewesen sei. Für das vierte Quartal deute sich allgemein eine leichte Absatzbelebung an. Für den Hersteller von Aromen und Duftstoffen könnte aber das Schlimmste noch nicht vorbei sein, auch wenn er ein qualitativ hochwertiges Geschäft habe./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 17:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 04:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 90,26EUR gehandelt.