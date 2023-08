ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nel ASA von 10 auf 8 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Christopher Leonard kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Electrolyser-Schätzungen für 2024 bis 2025, weil der Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte 2023 schwächer als erwartet gewesen sei. Es könnte sein, dass der norwegische Wasserstoff-Spezialist das Kapital noch mehr aufstocken müsse, bevor die Gewinnschwelle erreicht werde./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 03:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die NEL ASA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 1,012EUR gehandelt.