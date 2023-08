CSL ernennt Jeffrey Ball zum ersten Chief Sustainability Officer

Er ist seit 2019 bei CSL in verschiedenen Führungspositionen tätig und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie von CSL gespielt, einschließlich der Einrichtung von Governance-Strukturen wie dem Executive Sustainability Committee, das sich aus mehreren funktionsübergreifenden Führungskräften aus dem gesamten Unternehmen zusammensetzt und für die Festlegung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie deren Management und Umsetzung verantwortlich ist. Als Chief Sustainability Officer wird Jeffrey Ball diese Tätigkeiten fortsetzen und gleichzeitig die Erweiterung und Operationalisierung wichtiger Nachhaltigkeitsziele und -initiativen überwachen.

Paul McKenzie, CEO und Managing Director von CSL, sagte: „Nachhaltigkeit ist für CSL der Schlüssel zur langfristigen Wertschöpfung für die Aktionäre. Als Unternehmen, das seine Basis in der Wissenschaft hat, kennen wir die Bedeutung datenorientierter Entscheidungsfindung und kontinuierlicher Bewertung und Verbesserung unserer Prozesse und Produkte und legen denselben Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Jeffrey verfügt über umfassende Erfahrung in der Biopharma-/Biotechnologiebranche. Er weiß um den geschäftlichen Wert einer Ausrichtung unserer Nachhaltigkeitsstrategie an unsere 2030-Strategie und wie wichtig es ist, durch eine sorgfältige Berücksichtigung unserer Auswirkungen, Herausforderungen und Chancen zu handeln und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft für alle unsere Stakeholder in die Tat umzusetzen."

Die Nachhaltigkeitsstrategie von CSL konzentriert sich auf Umwelt, soziale Belange und Nachhaltigkeit im Personal, wobei eine starke Unternehmensführung all dem zugrunde liegt. Im Bereich Umwelt legt CSL Wert auf die Integration von Nachhaltigkeit in Geschäftsentscheidungen, die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die Minimierung der End-to-End-Abfallproduktion durch Entfernung, Reduzierung und Recycling und die Unterstützung ähnlicher Anstrengungen in der gesamten Lieferkette. Im Juni 2023 verpflichtete sich CSL, seine kurzfristige unternehmensweite Emissionsreduzierung im Einklang mit der Klimawissenschaft durch die SBTi validieren zu lassen.