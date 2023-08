STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen An den Märkten stehen weiterhin Konjunktursorgen im Fokus. Zuletzt senkte die chinesische Zentralbank ihre Zinsen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Die US-Inflation stieg im letzten Monat von 3,0 % auf 3,2 % und liegt damit 0,1 % niedriger als erwartet. Die Erwartungen der Anleger, im am Mittwochabend veröffentlichten Fed-Sitzungsprotokoll Hinweise zur weiteren US-Zinspolitik zu erhalten, wurden nicht erfüllt. Der Euro-Bund-Future notiert derzeit mit 130,65 Punkten niedriger als in der Vorwoche, in welcher noch 132,60 Punkte auf der Kurstafel standen. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es diese Woche von 2,4970 % auf 2,638 % nach oben. Ebenfalls gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche gab es 2,61 %, aktuell sind es 2,712 %.

Anlegertrends

USA zahlen 4,125 %

Die USA nehmen über eine neue Anleihe (WKN A3LLH4) frisches Kapital in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar auf. Anleger erhalten bis zur Fälligkeit am 31.07.2028 einen Kupon von 4,125 %. Dieser wird halbjährlich, erstmalig am 31.01.2024, ausgezahlt. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Fitch senkte ihr Rating kürzlich auf AA+.