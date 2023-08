Überdiversifikation bei Aktien und ETFs vermeiden

Was bedeutet Überdiversifikation?

Überdiversifikation tritt auf, wenn Sie zu viele Anlagen in Ihrem Portfolio haben. Das Ziel der Diversifikation ist es, das Risiko zu minimieren, indem Sie Ihr Portfolio auf verschiedene Anlageklassen und Branchen aufteilen. Wenn Sie jedoch zu viele Anlagen in Ihrem Portfolio haben, führt dies eventuell zu einer Überdiversifikation der Portfoliostruktur und dadurch möglicherweise zu einer Reduktion der Rendite. Die Vorteile der Diversifikation könnten so zunichtegemacht werden.

Wie man Überdiversifikation vermeidet

Um Überdiversifikation zu vermeiden, müssen Sie eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Anlageklassen und Branchen auswählen, die Ihrem Anlagehorizont und Ihrem Risikoprofil entspricht. Vermeiden Sie es, zu viele Anlagen in Ihrem Portfolio zu haben, die sich stark ähneln oder sehr ähnliche Renditen aufweisen. Achten Sie auch darauf, dass Sie nicht zu viele Anlagen in Ihrem Portfolio haben, die nur einen geringen Teil Ihrer Gesamtinvestition ausmachen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Vermeidung von Überdiversifikation ist die Berücksichtigung der Kosten. Jeder ETF hat Gebühren und Kosten, die bei der Investition in diesen ETF anfallen. Wenn Sie zu viele ETFs in Ihrem Portfolio haben, können die Kosten schnell ansteigen und die Rendite reduzieren.

Warum Überdiversifikation ein Problem darstellen kann

Überdiversifikation kann zu einer Reihe von Problemen führen, die Ihre Rendite beeinträchtigen können.

Ein Problem bei Überdiversifikation ist, dass es schwieriger wird, Entscheidungen über Ihre Anlagen zu treffen. Wenn Sie zu viele Anlagen in Ihrem Portfolio haben, können Sie schnell den Überblick verlieren und es kann schwieriger werden, Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Anlagen zu treffen. Dies kann dazu führen, dass Sie Chancen verpassen, wenn Sie nicht schnell genug handeln oder nicht die volle Aufmerksamkeit auf die einzelnen Anlagen in Ihrem Portfolio richten können. Denn die Zeit und der Aufwand, um alle Anlagen in Ihrem Portfolio zu überwachen und zu managen, ist sehr hoch

Eine weitere Auswirkung von Überdiversifikation ist, dass es schwieriger wird, Ihre Portfolio-Rendite zu schlagen. Wenn Sie zu viele Anlagen in Ihrem Portfolio haben, werden Ihre Renditen wahrscheinlich den Markt widerspiegeln, da Ihre Anlagen breiter gestreut sind und es schwieriger wird, eine höhere Rendite als der Markt zu erzielen.

Ist eine gewisse Überdiversifikation akzeptabel?

Es gibt kein klares Ja oder Nein auf diese Frage. Es hängt davon ab, wie viele Anlagen Sie in Ihrem Portfolio haben und wie breit Ihr Portfolio diversifiziert ist. Eine gewisse Überdiversifikation kann in Ordnung sein, solange sie im Einklang mit Ihrem Anlagehorizont und Ihrem Risikoprofil steht und Sie in der Lage sind, alle Anlagen in Ihrem Portfolio sinnvoll zu verwalten.

Es gibt jedoch keinen festen Grenzwert dafür, wie viele Anlagen zu viele sind. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Anlagen, den Kosten und Gebühren und Ihrer Fähigkeit, sie alle zu überwachen und zu managen. Es ist wichtig, dass Sie eine ausgewogene Mischung von Anlagen in Ihrem Portfolio haben, die Ihrem Anlagehorizont und Ihrem Risikoprofil entspricht.

Fazit

Diversifikation ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Anlagestrategie. Es hilft, das Risiko zu minimieren und mögliche Verluste zu reduzieren. Es gibt jedoch ein Problem, wenn Anleger zu viele Anlagen in ihr Portfolio aufnehmen und damit Überdiversifikation betreiben. Wenn Sie zu viele Anlagen in Ihrem Portfolio haben, kann dies möglicherweise zu einer geringeren Rendite führen, da es schwieriger wird, die Bewegungen des Marktes genau zu verfolgen. Es kann auch schwieriger werden, Entscheidungen über Ihre Anlagen zu treffen.

Mit easyfolio investieren Anleger breitgestreut mit insgesamt über 17.000 Wertpapieren in den ETF-Portfolios. Bei uns wird das Thema Diversifikation großgeschrieben. Wir bilden die gesamte Weltwirtschaft mit unseren Portfolios ab und nehmen Ihnen gleichzeitig die viele Arbeit und den hohen Zeitaufwand bei der Suche nach den richtigen ETFs sowie bei dem Management des Portfolios ab. Sie können sich also entspannt zurücklehnen – wir übernehmen das Management für Sie. Auch die Kosten sind durch unsere Portfolios reduziert. Zudem achten wir darauf, dass die ETFs einzigartig sind und sich nicht zu sehr ähneln. Eine Gefahr der Überdiversifikation wird durch diese Fakten bei easyfolio vermieden.