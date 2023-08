ESET deckt laufende Phishing-Kampagne auf

Jena (ots) - KMUs sowie Regierungsbehörden stehen derzeit im Fokus einer

Phishing-Kampagne. ESET Forscher haben entdeckt, dass Nutzer der Software Zimbra

betroffen sind. Zimbra ist ein sogenanntes Collaboration-Tool mit denen E-Mails,

Kontakte, Kalender und Aufgabenlisten verwaltet werden können. Die Angreifer

haben es gezielt auf Anmeldedaten für die Software abgesehen. Die Kampagne ist

seit mindestens April 2023 aktiv und dauert an. Die meisten attackierten

Organisationen befinden sich in Polen. Darüber hinaus sind aber auch Unternehmen

und Verwaltungen in anderen europäischen Ländern wie der Ukraine, Italien,

Frankreich und der Niederlande betroffen. Hinzu kommen Angriffe in

lateinamerikanischen Ländern, allen voran Ecuador. Die attackierten

Organisationen gehören unterschiedlichen Branchen an, die einzige Gemeinsamkeit

ist die Nutzung von Zimbra.



Zimbra Collaboration ist eine Open-Core-Plattform für kollaborative Software und

eine beliebte Alternative zu bekannten E-Mail-Lösungen für Unternehmen wie

Microsoft Outlook und Mozilla Thunderbird. Vor allem Organisationen mit geringen

IT-Budgets greifen auf Zimbra zurück, was die Plattform zu einem attraktiven

Ziel für Hacker macht.