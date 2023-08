Nachwuchs-Misere in der Pflege - Experte verrät, was Betriebe immer noch falsch machen, wenn es um Azubis geht (FOTO)

Hannover (ots) - Bereits seit Jahren zeigt sich, dass immer weniger junge

Menschen einen Pflegeberuf ergreifen möchten. Die Gründe sind vielfältig: eine

hohe Arbeitsbelastung, geringe Anerkennung und unattraktive Vergütung. Doch sind

sie wirklich der einzige Knackpunkt oder liegen die Probleme möglicherweise auch

bei den Betrieben selbst?



"Leider sehen wir immer wieder, dass Pflegebetriebe bei der Gewinnung und

Bindung von Auszubildenden dieselben Fehler machen. Junge Menschen sind auf der

Suche nach einer erfüllenden und zukunftssicheren Karriere - Pflegebetriebe

müssen erkennen, dass sie in diesen Bereichen noch viel Verbesserungspotential

haben", sagt Max Grinda. Als Recruiting-Berater unterstützte er bereits über

hundert Pflegeeinrichtungen und weiß genau, was sich Azubis von ihren

Arbeitgebern wünschen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In diesem Beitrag verrät er, was Betriebe immer noch falsch machen, wenn es umAzubis geht.Das wahre Problem analysierenHört man sich beim Thema "Fehlende Auszubildende" einmal unter denPflegeeinrichtungen um, so kommen immer wieder die gleichen Aussagen zutage:"Wir finden keine Azubis aufgrund der generalistischen Pflegeausbildung." Undgewiss bringt auch die neue Art der Ausbildung ihre Herausforderungen mit sich.Der Grund allein für das Ausbleiben der jungen Arbeitskräfte ist sie allerdingsnicht. Denn am Ende des Tages liegt das Problem tiefer begraben - und zwar beiden Betrieben selbst. Viel zu selten erfolgt von ihrer Seite aus ein Blick aufihr eigenes Unternehmen aus der Vogelperspektive. Dabei ist es grundlegendwichtig, sich selbst zu fragen: Würde ich mich gerne in meiner eigenenPflegeeinrichtung bewerben?Das setzt voraus, dass ein Betrieb online zu finden ist. Schließlich suchenjunge Menschen immer erst im Internet nach potenziellen Arbeitgebern. DochWebseite ist nicht gleich Webseite. Denn wer möchte sich schon bewerben, wenndie Seite vor 10 oder 20 Jahren erstellt wurde und nicht zeitgemäß aussieht? Dererste Eindruck zählt - und zwar auch im Internet. Da ist es nicht verwunderlich,wenn Interessierte abgeschreckt sind und von der vernachlässigten und altenWebseite Rückschlüsse auf den Pflegebetrieb ziehen.Die Relevanz des Pflegebetriebs nach außen kommunizierenWichtig ist außerdem, sich in die Jugendlichen und ihre Situationhineinzuversetzen. Wenn es gegen Ende der Schulzeit darum geht, einenAusbildungsberuf zu finden, ist der Austausch unter den Schülern rege. Natürlichfindet hier in gewisser Weise auch ein "Wettkampf" statt, wer nun den "coolsten"Ausbildungsplatz im modernsten Unternehmen bekommen hat. Wenn Manuel Schneider