GOLDMAN SACHS stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge von 147 auf 146 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Autobauers sei von fortgesetzten Schwankungen überschattet worden, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt sei der Markt in China herausfordernd. Um wieder Vertrauen herzustellen, sei ein fortgesetzt positiver Trend bei den Ergebnissen nötig, was herausfordernd sein dürfte. Der chinesische Markt etwa sei sehr wettbewerbsintensiv./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 17:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 114,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 146

Kursziel alt: 147

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m