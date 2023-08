--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Smarte Ladegeräte mit Display und App-Steuerung, eine

energiesparende Wallbox und runderneuerte Earbuds: Zur diesjährigen IFA in

Berlin wartet Baseus mit einer Vielzahl an neuen Produkten auf.





Am Messestand A116 in Halle 5.2 können Besucher insgesamt 71 smarte Lösungenausprobieren. Die brandneuen Gadgets werden bereits einem Tag vor Messeöffnungim Rahmen eines Launch-Events im Hotel Adlon vorgestellt.Dabei werden nicht nur technische Details und Preise verraten, Journalisten undInfluencer können die Innovationen direkt im Anschluss auch unter die Lupenehmen und weitere Details erfragen. Baseus-CEO Shiyou He steht am Ende desEvents auch für ein Hintergrundgespräch und eine Q&A Verfügung.Das Launch-Event startet am 31. August 2023 um 15 Uhr im Hotel Adlon, Einlass ab14 Uhr. Teilnahme ist nur nach vorheriger Registrierung möglich - entwederformlos per Mail oder hier via Online-Formular (https://www.fiuweb.de/baseus/) .Auf diesem Weg können auch Pressetermine für den IFA-Stand von Baseus vereinbartwerden.Das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in Shenzhen hat sich unter dem Motto"Simple for More" der Unterhaltungselektronik verschrieben und ist insbesonderefür smarte Ladegeräte, Powerbanks, Kopfhörer, Autozubehör und weitere Produkterund ums Smart Home bekannt. Die Marke besitzt über 2500 Patente und gewannbislang 157 Design Awards.Pressekontakt:Andreas Mauer+49 89 / 12 41 47 93mailto:baseus@fiuweb.deRegistrierungslink: https://www.fiuweb.de/baseusWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171575/5582397OTS: Baseus