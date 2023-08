DRV zur sechsten Ernteschätzung 2023 Extensivierung gefährdet Versorgungssicherheit

Berlin (ots) - Das witterungsbedingt erneut herausfordernde Erntejahr 2023 zeigt

deutlich: auch in Deutschland werden verlässlich gute Ernten immer schwieriger.

"Klima- und Umweltschutzmaßnahmen sowie die globale Verantwortung für die

wachsende Weltbevölkerung müssen Hand in Hand gehen und dürfen nicht

gegeneinander ausgespielt werden", betont der Präsident des Deutschen

Raiffeisenverbands (DRV) Franz-Josef Holzenkamp. Er betont: "Die Extensivierung

der Landwirtschaft ist der falsche Weg; so betonen es auch die Vereinten

Nationen in ihrem aktuellen Bericht zum Stand der Lebensmittelsicherheit in der

Welt." Der Bericht macht deutlich, dass Produktionsausfälle in der EU nicht

durch andere Ländern kompensiert werden können. Dies führe zu global steigenden

Preisen und zu einer schlechteren Versorgung ärmerer Länder. Die

Weltgesundheitsorganisation WHO und das Kinderhilfswerk UNICEF warnen daher

gemeinsam mit der UN-Ernährungsorganisation FAO vor den Folgen der

EU-Extensivierungspläne des Green Deals.



Versorgungssicherheit braucht Produktivität