NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Verlusten am Vortag dürften sich die US-Börsen am Donnerstag zum Handelsstart stabilisieren. Zugleich stehen am Rentenmarkt die US-Staatsanleihen unter Druck, die Renditen steigen. Unternehmensseitig steht vor allem der Einzelhandelsriese Walmart im Fokus, dessen Quartalsbilanz deutlich macht, dass die US-Verbraucher weiterhin bereit sind Geld auszugeben, wie Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda resümiert.

Aktuelle Konjunkturdaten untermauerten die robuste Wirtschaft in den USA und dürften weiteres Wasser auf die Mühlen jener geben, die einen Zinsschritt der US-Notenbank auch im September befürchten. So hellte sich das Geschäftsklima in der Wirtschaftsregion Philadelphia im August im Monatsvergleich überraschend und auch deutlich auf. Es signalisiert nun wieder Wachstum. Zudem sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als erwartet.