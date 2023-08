Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Auf Grundlage des technologischen Fortschritts im Handeldefiniert jede Generation neu, wie sie abseits von Ladengeschäften erreichtwerden möchte. Wie blicken also 18- bis 25-Jährige, die in den kommenden 25Jahren den E-Commerce neu prägen werden, auf die Herausforderungen des Handels,auf seine Formate und auf neue Technologien? Mit dieser Ausgangsfrage ist imKreis des bevh-Roundtable "Forschung und Lehre" die Studie "Next GenerationE-Commerce - Einblicke in das aktuelle und künftige Kaufverhalten jungerMenschen" entstanden ( Direktlink(https://bevh.org/daten-studien/next-generation-e-commerce) ).Die an der Universität Rostock unter Leitung von Prof. Dr. Christian Brockdurchgeführte Umfrage basiert auf einer Stichprobe von 930 Probanden, die nachdem Jahr 1995 geboren wurden. Das Durchschnittsalter lag bei 22 Jahren. DieBefragten gehören demnach zu den Digital Natives, also zu jener Generation, diemit digitalen Technologien aufgewachsen ist. 54 Prozent der Befragten warenStudenten, 24 Prozent Auszubildende, 11 Prozent waren bereits in einemAngestelltenverhältnis. 42 Prozent lebten in Metropolen oder Großstädten, 48Prozent in Mittel- und Kleinstädten oder Gemeinden. 55 Prozent der Teilnehmendenwaren Frauen, zwei Prozent bezeichneten sich als divers. Für die Einschätzungdes zukünftigen Einkaufverhaltens im Handel wurden mehr als 870 offene Antwortenkategorisiert und analysiert."Aus Sicht der Forschung werden folgende fünf Punkte wesentlich für die Zukunftdes Handels sein: Technologie, Datenschutz und Sicherheit, personalisierteEinkaufserfahrungen, schnelle Lieferungen im E-Commerce, Nachhaltigkeit sowieUmweltbewusstsein. Wir wollten wissen, wie sich dies im Informations- undKaufverhalten von Auszubildenden und Studierenden niederschlägt", skizziertChristian Brock die Forschungsfrage.Die Ergebnisse zeigen, wie herausfordernd Digital Natives für den Handel sind:"Wir sehen in den Daten eine neue Generation, die zwar sehr wertebewussteinkauft, sich allerdings weit weniger 'disruptiv' zeigt als weithin angenommen.Es ist eine Generation, die über den Schutz persönlicher Daten und der Umweltnachdenkt. Sie zeigt sich darin aber durchaus pragmatisch, pflegt keineSozialromantik und steht neuen Technologien im Handel aufgeschlossen gegenüber",so Martin Groß-Albenhausen, Organisator des bevh-Roundtable "Forschung undLehre" und Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des bevh.Ins Geschäft nur noch für AlltagseinkäufeNach ihrem aktuellen Einkaufsverhalten gefragt, gaben vier von fünf derbefragten jungen Menschen an, dass sie ihre Einkäufe regelmäßig über ein