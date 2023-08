Unionspolitiker will allgemeine Helmpflicht für Radfahrer

BERLIN (dpa-AFX) - Der Unions-Verkehrspolitiker Thomas Bareiß hat sich für eine allgemeine Helmpflicht für Radfahrerinnen und Radfahrer ausgesprochen. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sagte zu "Welt" (Freitag): "Früher oder später müssen wir über eine Helmpflicht in Deutschland sprechen." Immer mehr Menschen nutzten das Fahrrad, dadurch steige die Zahl der Unfälle rasant an. "Das Tragen eines Helms bietet dagegen bestmöglichen Schutz und sollte heute eigentlich schon bei allen Radfahrern obligatorisch sein. Das Rad soll immer mehr zum Bestandteil unserer alltäglichen Mobilität werden, da ist eine Helmpflicht zum Schutz der Radfahrer nur folgerichtig", so der CDU-Politiker.

In Deutschland besteht keine Helmpflicht für Radfahrerinnen und Radfahrer. Ein Helm könne aber bei einem Sturz vor vielen Kopfverletzungen schützen, heißt es etwa beim ADAC.