S&P-Kursrutsch: Das steckt dahinter

Das sind Optionen, mit denen eine Partei also das Recht erwirbt, einen Basiswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegenzug zahlt sie eine Optionsprämie. Optionen werden in zwei Kategorien geteilt: Put und Call. Eine Put-Option ist das Recht, einen Basiswert zu verkaufen, eine Call-Option, das Recht, einen Basiswert zu kaufen. Der Basiswert sind in diesem Fall Aktien des S&P 500. Optionen laufen immer nur über eine festgelegte Zeitspanne. Danach verfallen sie, auch wenn der Optionsempfänger sie nicht ausgeübt hat. Das Besondere an 0DTE-Kontrakten: Sie laufen nur 24 Stunden, danach verfällt die Option automatisch.

Am Dienstagnachmittag ging es heiß her beim US-Aktienindex S&P 500: Innerhalb von nur 20 Minuten rutschte die Benchmark um 0,4 Prozent ab, berichtet Goldman Sachs-Manager Scott Rubner gegenüber Bloomberg. Der Grund dem Manager zufolge: Zero-Days-to-Expiration-Kontrakte (0DTE).

Was ist nun beim S&P 500 passiert? Während einer Sitzung eskalierte der 0DTE-Handel, erklärt Rubner. Market Maker – Finanzunternehmen, die an der Börse als Kontrahenten fungieren, wenn kein Käufer oder Verkäufer verfügbar ist – sollen 100.000 Put-Optionen ausgegeben haben. In Folge stieg der Preis der Optionen, also die Optionsprämie, von 70 Cent auf neun US-Dollar. Da Market Maker marktneutral bleiben wollen, mussten sie die herausgegebenen Optionen über Hedges absichern. Sie verkauften Aktien, weshalb die Kurse innerhalb kürzester Zeit fielen. „Es gibt nicht genug Liquidität auf den Bildschirmen, um die Delta-Absicherung von Market Makern zu bewältigen, die eine so dramatische Bewegung über einen kurzen Zeitraum von 20 Minuten absichern“, analysiert Goldman-Sachs-Manager Rubner.

Der Manager ist überzeugt: Der Markt für Zero-Day-Optionen gewinne an Einfluss und es werde schwieriger, 0DTE-Kontrakte zu handeln, ohne die Preise zu bewegen. Rubner ist nicht der Einzige, der den erhöhten 0DTE-Handel auf dem Schirm hat. Zu Beginn der Woche zeigten auch Untersuchung von Nomura und der Citigroup, dass der Handel mit den Kontrakten zugenommen hat. Händler würden sich insbesondere auf Put-Optionen konzentrieren. Das könnte zu verstärkten Intraday-Schwankungen beitragen, erklärte Nomura laut Bloomberg.

