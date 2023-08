H1: Überproportionale Geschäftsentwicklung in H2 visibel

Nynomic hat gestern vorläufige H1-Kennzahlen veröffentlicht, die umsatzseitig im Rahmen unserer Erwartung liegen, ergebnisseitig diese jedoch leicht verfehlt. Für H2 steht nun die Realisierung der vom Vorstand avisierten überproportionalen Geschäftsentwicklung im Fokus, für die u.E. eine gute Visibilität besteht.



Deutliche sequenzielle Top Line-Steigerung: Nach dem schwachen Jahresstart erzielte Nynomic im abgelaufenen Quartal eine stärkere Umsatzsteigerung als von uns erwartet in Höhe von 19,9% yoy auf 31,2 Mio. Euro (MONe: 28,0 Mio. Euro). Demnach verzeichnete das Unternehmen in H1 einen leichten Umsatzrückgang von 2,6% yoy auf 52,8 Mio. Euro, der aus dem nüchternen Jahresstart bzw. stichtagsbezogenen Auslieferungsverschiebungen in Q2 resultierte. So hielten sich Kunden in Q1 angesichts hoher Lagerbestände, die im Zuge der letztjährigen Lieferkettenverwerfungen aufgebaut wurden, mit Produktabrufen noch zurück. Dieser Trend dürfte sich in Q2 bereits leicht abgeschwächt haben.



Q2-EBIT-Marge deutlich gesteigert - leicht unter starkem Vorjahreswert: Ergebnisseitig verlief das Q2 aufgrund des kräftigen Umsatzschubs ggü. dem Auftaktquartal deutlich positiver (Q1: 1,5 Mio. Euro; Marge: 6,9%). Die EBIT-Marge stieg ggü. Q1 deutlich um 3,0 PP auf 9,9% (-1,3 PP yoy; EBIT: 3,1 Mio. Euro; +5,4% yoy), wir hatten indes mit einer noch deutlicheren Steigerung auf 11,8% gerechnet, die aufgrund von Produktmixeffekten verfehlt wurde. Nach H1 erwirtschaftete Nynomic 4,6 Mio. Euro EBIT (Marge: 8,7%; -4,2 PP yoy).



Guidance angesichts hoher Visibilität für H2 bestätigt: Im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen bestätigte der Vorstand seine Guidance und bekräftigte, dass H1 nach Plan verlaufen ist. Für 2023 erwartet das Management unverändert einen einstelligen Umsatzanstieg bei steigender EBIT-Marge. Für H2 impliziert dies einen Umsatzanstieg von mindestens 4,1% yoy (65,2 Mio. Euro) bei einer durchschnittlichen Marge von 16,5% (+3,5 PP yoy). Nynomic wird u.E. in H2 von dem anhaltend hohen Auftragsbestand (H1: 80,9 Mio. Euro) profitieren. Zudem werden nach kundenseitigen Lagerbereinigungen in H1 die Produktabrufe in H2 voraussichtlich deutlich gesteigert, sodass wir für H2 einen Top Line-Anstieg von ca. 20,0% yoy erwarten, während wir unsere FY-Umsatzerwartung leicht auf +9,6% reduzieren (MONe alt: 11,0% yoy). Aufgrund bestätigter Auslieferungspläne aus dem hochprofitablen Orderbuch besteht u.E. ebenfalls gute Visibilität hinsichtlich der avisierten EBIT-Entwicklung in H2 (MONe: 16,1%).



Cannabis-Legalisierung in Deutschland nimmt Form an: Zudem hat das Bundeskabinett gestern den Gesetzesentwurf für die Teillegalisierung des Cannabis-Konsums zugestimmt. Somit dürfte es u.E. bis 2024 zur Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen kommen und Erwachsenen den Besitz in geringem Umfang sowie den Eigenanbau von Cannabis erlauben.



Fazit: Nach verhaltenem Jahresstart gehen wir von einer äußerst dynamischen Entwicklung in H2 aus. Neben den visiblen kurzfristigen Wachstumstreibern steigt zudem die Visibilität für die Realisierung des enormen Wachstumspotenzials aus der voranschreitenden Cannabis-Legalisierung. Zusätzlich verfügt der Konzern nach der letzten KE über genügend M&A-Firepower, um sogar eine größere Akquisition noch in diesem Jahr komfortabel stemmen zu können. Die Bewertung von 9,3x EV/EBIT (2024) ist u.E. unverändert sehr attraktiv. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 56,00 Euro.







