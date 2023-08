Fulda (ots) - Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen jeder Art zahlreiche

Vorteile. Doch vor allem kleine und mittlere Unternehmen hinken hier oft noch

hinterher. Adrijan Bajrami, Moritz Maier und Moonis Rana wollen hier für Abhilfe

sorgen und haben sich als Geschäftsführer der EverHype Systems GmbH auf

maßgeschneiderte Softwarelösungen für KMU spezialisiert. Mit Künstlicher

Intelligenz und Machine Learning sorgen sie dafür, dass die Digitalisierung in

kleinen und mittleren Betrieben zur Erfolgsgeschichte wird. Warum es sich lohnt,

Geschäftsprozesse zu digitalisieren und welche Vorteile die Integration von KI

und ML mit sich bringt, erfahren Sie hier.



Die meisten Unternehmer sind sich der Möglichkeiten der Digitalisierung zwar

mittlerweile durchaus bewusst, sie scheuen aber oft den Aufwand, der mit der

Umstellung verbunden ist, haben Angst vor Veränderungen oder meinen, dass es für

ihre individuelle Situation keine geeignete Software gibt. Ein Fehler, der ihnen

mitunter teuer zu stehen kommen könnte. "Unternehmer, die sich der

Digitalisierung verschließen, verschenken nicht nur Erfolgspotenziale. Sie

setzen auch die Zukunft ihres Unternehmens aufs Spiel", bestätigt Adrijan

Bajrami, Geschäftsführer und Head of Operations bei der EverHype Systems GmbH.





"Stattdessen gilt es umzudenken und maßgeschneiderte Lösungen in seinUnternehmen zu integrieren, die die Digitalisierung und damit das gesamteUnternehmen voranbringen", ergänzt sein Geschäftspartner Moritz Maier, Head ofTechnology. Gemeinsam mit dem dritten Geschäftspartner und Head of Sales, MoonisRana, sorgen sie dafür, dass Betriebe die Chancen der Digitalisierung nutzen unddie damit verbundenen Herausforderungen meistern. Dabei setzen die Experten aufhochwertige Softwarelösungen, die genau auf die Bedürfnisse ihrer Kundenzugeschnitten sind und erzeugen so eine Art virtuellen Maßanzug für dasjeweilige Unternehmen. Zum Einsatz kommen dabei auch künstliche Intelligenzen,kurz KI und maschinelles Lernen, kurz ML, um die Digitalisierung gleich inmehreren Unternehmensbereichen voranzutreiben.Warum es sich lohnt, Geschäftsprozesse zu digitalisierenWerden die Geschäftsprozesse digitalisiert, ist eine erheblicheEffizienzsteigerung möglich. Schließlich werden durch das Digitalisieren undOptimieren manueller zeitaufwendiger Aufgaben, zeitliche Kapazitäten geschaffen,die Mitarbeiter an anderer Stelle gewinnbringend einsetzen können. Zusätzlichermöglicht es der Einsatz digitaler Technologien, Arbeitsabläufe zurationalisieren, was nicht nur potenzielle Fehler minimiert, sondern auch dieProzesszeiten verkürzt. Damit einher gehen außerdem erhebliche