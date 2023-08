Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Für Unternehmer ist strategisches Wachstum der Schlüssel, um ihreZiele in greifbare Erfolge zu verwandeln. Dr. Alexander Smeja istUnternehmercoach und Geschäftsführer von ActionCOACH Business Coaching. Mitseinem ganzheitlichen Ansatz verhilft er seinen Klienten zu mehr Wachstum,nachhaltigem Erfolg und unternehmerischer Freiheit. Hier erfahren Sie, wieUnternehmensinhaber in drei Schritten strategisches Wachstum erreichen können.Jeder Unternehmer kennt das Ziel: Steigerung der Qualität, kontinuierlichesWachstum und Erhöhung des Umsatzes. Dabei wird oft ein Ansatz bevorzugt, der aufden ersten Blick vielversprechend erscheint: Social-Media-Kampagnen. Doch istdas wirklich der Königsweg, um Wachstums- und Umsatzprobleme zu lösen? OhneZweifel ist es im Zeitalter des Internets verlockend, eine größere Reichweiteanzustreben, indem man die sozialen Medien nutzt - immer in der Hoffnung, dassdadurch mehr Menschen auf das eigene Angebot aufmerksam werden. Doch tatsächlichist schiere Quantität längst nicht mehr der Goldstandard für nachhaltigesWachstum. "Die Masse allein anzusprechen, ohne sich auf die spezifischenProbleme und individuellen Bedürfnisse der Kunden zu fokussieren, führt oft zuverschwendeten Ressourcen und verpassten Chancen", erklärt Dr. Alexander Smeja,Geschäftsführer von ACTIONCoach Business Coaching."Strategisches Wachstum stellt in diesem Zusammenhang einen klaren Gegenentwurfdar, der sich auf eine einfache, aber tiefgreifende Formel stützt: interneStärken plus externe Bedürfnisse gleich Opportunität", erklärt der Experteweiter. "Diese Gleichung eröffnet Unternehmensinhabern eine strategischeDenkweise, die nicht nur oberflächliche Lösungen bietet, sondern gezielteMaßnahmen zur Maximierung des Unternehmenspotenzials ermöglicht." AlsUnternehmercoach weiß Dr. Alexander Smeja wovon er spricht. Mit seinemActionCOACH Business Coaching sorgt er mit einem ganzheitlichen Ansatz fürWachstum und unternehmerische Freiheit.So unterscheidet sich das Konzept des strategischen Wachstums von anderenAnsätzenIm hektischen Treiben der modernen Geschäftswelt sehnen sich Unternehmensinhabernach einer erfolgversprechenden Richtung, um ihr Unternehmen voranzubringen.Doch bevor eine Strategie entwickelt und Ressourcen effizient priorisiert werdenkönnen, ist es wichtig, nicht nur die Opportunitäten, sondern auch dieStolpersteine zu erkennen, die der Verwirklichung dieser Opportunitäten im Wegestehen. Das Konzept des strategischen Wachstums impliziert in diesemZusammenhang zwei grundlegende Prinzipien. Zunächst einmal erfordertstrategisches Wachstum ein tiefes Verständnis des Status quo, gepaart mit einer