Walmart trotzt Wirtschaftsschwäche - Ausblick erneut erhöht

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der größte US-Einzelhändler Walmart rechnet nach einem unerwartet guten zweiten Quartal für das Gesamtjahr mit noch besseren Geschäften. Bei Umsatz und Gewinn dürften die Jahresresultate noch etwas höher ausfallen als vom Management zuletzt in Aussicht gestellt, hieß es am Donnerstag. Auch im zweiten Quartal konnte der Handelsriese dem schwächeren wirtschaftlichen Umfeld und der hohen Inflation trotzen, die Kunden kauften weiter kräftig in den Märkten und Onlineshops der Amerikaner ein. Zuletzt hatten schon andere US-Einzelhändler die Erwartungen am Markt übertroffen.

Die Aktie des Konzerns aus Bentonville (Arkansas) gewann nach Handelsbeginn in New York 0,6 Prozent auf 160,24 Dollar. Das Papier hat in diesem Jahr um 13 Prozent zugelegt. Analyst Steven Shemesh von der kanadischen Bank RBC merkte an, Walmart habe die hochgesteckten Erwartungen übertroffen. Vor allem die Entwicklung der Gewinne im Tagesgeschäft sei deutlich besser ausgefallen als vom Unternehmen selbst avisiert.