Tanken in Sachsen und Brandenburg am teuersten / Preisunterschiede von bis zu 8,3 Cent zwischen den Bundesländern (FOTO)

München (ots) - Die Spritpreise harren derzeit auf einem zu hohen Niveau. Das

wird auch im aktuellen ADAC Regionalvergleich der 16 Bundesländer deutlich.

Demnach muss man in Sachsen momentan am tiefsten in die Tasche greifen, wenn es

ums Tanken geht. 1,872 Euro werden hier im Schnitt je Liter Super E10 fällig.

Auch beim Diesel ist Sachsen in negativer Hinsicht vorne mit dabei: Ein Liter

kostet durchschnittlich 1,796 Euro. Etwas teurer ist Diesel nur in Brandenburg

mit 1,811 Euro pro Liter.



Nach Auswertung des ADAC kommen Fahrerinnen und Fahrer von Dieselfahrzeugen

hingegen in Rheinland-Pfalz am günstigsten davon. Für einen Liter Diesel müssen

hier im Durchschnitt 1,728 Euro gezahlt werden. Das sind 8,3 Cent weniger als in

Brandenburg.