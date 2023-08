Fidelis New Energy wählt Mason County West Virginia als Standort für kohlenstoffneutrales Wasserstoffprojekt, Rechenzentrum und Gewächshauskomplex

Das Projekt in einem von zwei „High Impact Industrial Business Districts" in West Virginia gemäß Code 5B 2-21 umfasst vier Phasen, in denen täglich mehr als 500 Tonnen kohlenstofffreier Wasserstoff produziert werden. Die geschätzten Kapitalkosten belaufen sich auf 2 Milliarden US-Dollar pro Phase, ohne die damit verbundenen Investitionen in Rechenzentren, Gewächshäuser und andere Anlagen. Die erste FidelisH2-Phase des Mountaineer GigaSystem wird voraussichtlich 2028 in Betrieb genommen.

Dieser Netto-Null-Wasserstoff wird für unterschiedliche Zwecke verwendet, darunter kohlenstoffneutrale Hyperscale-Rechenzentren, Gewächshäuser, Transport und Stahlproduktion.

Hyperscale Datacenters: Monarch Cloud Campus

West Virginia übernimmt Pionierrolle bei CCUS

Das Förderpaket des West Virginia Department of Economic Development ermöglicht Mountaineer, zusätzliche geologische Gutachten für Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung („CCS") zu erstellen, die für die Genehmigungen von CCS-Aktivitäten erforderlich sind. Diese Maßnahmen dienen als Grundlage für den Wasserstoff- und CCS-Sektor in diesem Bundesstaat, schaffen Arbeitsplätze und generieren staatliche Einnahmen durch die sicher und dauerhaft eingelagerten CO2-Mengen unter der Erde. Fidelis ist führend bei CCUS-Technologien und bringt langjährige Erfahrungen mit Kooperationen und der Entwicklung von Kohlenstoffspeicheranlagen an der US-amerikanischen Golfküste und in Europa mit. Sobald alle vier Phasen des Mountaineer GigaSystem in Betrieb sind, könnten etwa 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr dauerhaft eingelagert werden und für West Virginia jährliche Einnahmen von mehr als 100 Millionen US-Dollar oder rund 25 Millionen US-Dollar pro Phase und Jahr in die Staatskasse spülen.