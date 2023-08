Zürich (ots) - Für Unternehmen wird es immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter

zu finden. Das gilt besonders in der IT-Branche. Alessandro Pugliese ist der

Geschäftsführer der Recruiting- und Employer-Branding-Agentur International

Business Counselors (IBC) GmbH und sorgt für Abhilfe. Mit ganzheitlichen

Ansätzen schafft er es, planbar neue Mitarbeiter und Neukunden für seine Kunden

zu finden. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und warum Recruiting und

Employer Branding heute Hand in Hand gehen.



Der Fachkräftemangel hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die viele Unternehmen

vor große Herausforderungen stellen - das betrifft besonders die IT-Branche:

Während der technische Fortschritt den Bedarf an IT-Dienstleistungen immer

weiter erhöht, suchen die Unternehmen händeringend nach den passenden

Fachkräften, um die wachsende Auftragslast zu bewältigen. "IT-Unternehmen, die

es nicht schaffen, passendes Personal für sich zu gewinnen, droht über kurz oder

lang sogar das Aus", bestätigt Alessandro Pugliese, Geschäftsführer der

International Business Counselors (IBC) GmbH.





"Wer also auch weiterhin am Markt bestehen will, muss umdenken", so der Experteweiter. Mit der International Business Counselors (IBC) GmbH setzt AlessandroPugliese auf innovative sowie ganzheitliche Social-Recruiting-Strategien, umIT-Unternehmen mit den nötigen Mitarbeitern zu versorgen, eine attraktiveArbeitgebermarke aufzubauen und planbar Neukunden zu gewinnen. Seine Methodensprechen dabei für sich, so konnte er bereits über 200 IT-Dienstleistern dabeihelfen, erfolgreich in Richtung Zukunft zu blicken.International Business Counselors (IBC) GmbH: Mit ganzheitlichen Strategien zumehr Bewerbern und NeukundenDie Zeiten, in denen IT-Unternehmen nur klassische Stellenanzeigen schaltenmussten und aus der Flut von Bewerbungen den perfekten Mitarbeiter auswählenkonnten, sind vorbei. Denn solche Stellenangebote finden kaum noch Resonanz beigeeigneten Bewerbern - das liegt mitunter an der Redundanz der Anzeigen. Sosetzen beispielsweise zahlreiche Headhunter auf die immer gleichen Floskeln, dieErgebnisse bleiben dann allerdings aus. Anders als oft kostspielige Headhuntersetzt das Team der International Business Counselors (IBC) GmbH daher auf einenganzheitlichen Ansatz aus bewährten Social-Recruiting-Strategien undzielführendem Employer Branding. Hierzu besucht Alessandro Pugliese seine Kundenvor Ort, um einerseits professionelle Fotos aufzunehmen und andererseitseinheitliche Recruiting- und Employer-Branding-Videos zu produzieren, die inanschließenden Kampagnen auf den sozialen Medien eingesetzt werden. "Auf dieseWeise schaffen wir es, unsere Kunden in das rechte Licht zu rücken. Schließlich