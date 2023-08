Zwei neue Claims in den kanadischen Northwest Territories, die unter dem Namen Little Nahanni Claims bekannt sind, hat ION Energy ( TSX.V: ION, FSE: 5YB, WKN: A2QCU0 ) erworben. Sie haben eine Größe von etwa 900 Hektar und befinden sich in einem Gebiet, in dem Pegmatite erstmals bereits im Jahr 1961 entdeckt wurden.

Luftbild von zwei Salzebenen; Foto: ION Energy

Das entscheidende Motive für den Kauf des Projekts ist, dass ION Energy der Ansicht ist, dass die beiden Little Nahanni-Claims bezüglich ihres Lithiumgehalts noch nicht ausreichend erkundet sind. Die Geologen von ION Energy sehen daher gute Chancen, weitere Lithium-Lagerstätten zu entdecken und Partnerschaften mit regionalen Interessenvertretern zu schließen.

Abgeschlossen hat ION Energy außerdem den Erwerb des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake. Auch dieses liegt in der kanadischen Provinz Northwest-Territories. Als Kaufpreis gab das Unternehmen 571.428 eigene Aktien aus, die bei einem Preis von 0,25 kanadischen Cent je Aktie auf einen Gesamtwert von 128.571 Kanadische Dollar (CAD) kommen.

Sollte die geplante Exploration auf Bliss Lake definierte Schwellenwerte für den Gehalt an Lithiumoxid erfüllen, wird die Ausgabe weiterer Aktien sowie einer Barvergütung an den Verkäufer fällig.

Ali Haji, CEO und Director von ION Energy zeigte sich hocherfreut über den Zuwachs an interessanten Projekten. Er sagte: „Was für eine aufregende Zeit für ION Energy: Während wir auf eine abgeleitete Ressourcenberechnung in diesem Herbst bei unserem wertvollen Urgakh Naran Sole-Aktivum im boomenden Bergbaugebiet der Mongolei in unmittelbarer Nähe zu China hinarbeiten, haben wir nun weitere Aktiva in einer Tier-1-Region identifiziert und erworben. Jede dieser neuen Anlagen bietet dem Unternehmen Zugang zu bewährten Pegmatit-Lithium-Distrikten in den Northwest Territories. Die langfristige Vision von ION, hochwertige Lithiumressourcen in strategischen Gebieten zu erkunden und zu erschließen, während die Welt weiter elektrifiziert wird, nimmt rasch Gestalt an.“

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ion Energy halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Ion Energy nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.