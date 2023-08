LIMINAL BIOSCIENCES ERWIRKT EINSTWEILIGE VERFÜGUNG FÜR DAS ANGEBOTENE ARRANGEMENT MIT STRUCTURED ALPHA LP

LAVAL, QC und CAMBRIDGE, England, 17. August 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) (das „Gericht") eine einstweilige Verfügung (die „einstweilige Verfügung") in Verbindung mit dem zuvor angekündigten „Plan of Arrangement", gemäß dem Abschnitt 192 des „Canada Business Corporations Act" (der „Plan of Arrangement") erlassen hat, gemäß der Structured Alpha LP („SALP"), einer Kommanditgesellschaft, die von ihrem Komplementär, Thomvest Asset Management Ltd., alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Liminal BioSciences (die „Aktien"), die sich aktuell nicht im Besitz der SALP oder seinen verbundenen und assoziierten Unternehmen befinden (der „Minderheitsaktien"), zu einem Preis von $8,50 US pro Aktie, zahlbar in bar, erwerben wird (das „Arrangement").