Den letzten markanten Tiefpunkt markierte Amazon bei 81,43 US-Dollar zum Jahreswechsel und drehte an dieser Stelle dynamisch zur Oberseite ab. Mitte Mai gelang es schließlich den seit November 2021 laufenden Abwärtstrend zu überwinden und weiter in den Widerstandsbereich bestehend aus den Hochs aus August letzten Jahres und davor Ende 2020 um 143,55 US-Dollar zuzulegen. Zuletzt schwindet die Kraft der Aktie allerdings zusehends, das Papier könnte nun dazu übergehen, seine zuletzt gerissene Kurslücke zu schließen und eine gesunde Konsolidierung zu vollziehen.

Die laufende Abwärtsbewegung dürfte sich aus technischer Sicht zunächst noch in den Bereich von 133,69 und darunter an 126,41 US-Dollar hinziehen, denkbar wäre sogar ein Test der etwas größeren Unterstützung bestehend aus den Zwischentiefs aus dem Hochsommer um 125,92 US-Dollar. Gelingt dort eine Stabilisierung, könnte ein erneuter Anlauf auf die Widerstandsmarke von 143,55 US-Dollar genommen werden. Bei weiterem Konsolidierungsbedarf würde Amazon dagegen in Richtung seines 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 117,72 US-Dollar (steigend) tendieren. Eine Wiederaufnahme der Kursrallye an dieser Stelle wäre die vernünftigste Vorgehensweise.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: