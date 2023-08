Attraktive neue Angebotsstruktur für den Skoda Octavia - auch Limousine wieder bestellbar (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Beliebte Limousinen-Ausführung wieder erhältlich



> Kunden können den Octavia wieder frei konfigurieren und aus zahlreichen

Motorisierungen sowie Ausstattungspaketen wählen



> Essence, Selection, Selection Plus und Sportline bilden die neuen

Ausstattungslinien, ergänzt durch das sportliche Topmodell Octavia RS





> Umfangreich ausgestatteter Octavia Edition weiterhin bestellbar> Einstiegspreis der Octavia-Limousine startet bei 30.960 Euro (1,5 TSI 110 kW(150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 - 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen(kombiniert): 141 - 116 g/km (WLTP-Werte))> Octavia Combi ab 31.660 Euro (1,5 TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch(kombiniert): 6,2 - 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 141 - 116 g/km(WLTP-Werte))Der Skoda Octavia steht ab sofort wieder in voller Vielfalt für Bestellungenbereit. Zum einen kehrt die Limousine zurück. Zum anderen können Kunden denMarkenbestseller nun wieder frei konfigurieren und dabei aus sechsAusstattungslinien, sieben Motor-Getriebe-Varianten und zahlreichenAusstattungspaketen wählen. Der Octavia Essence startet ab einem Preis von30.960 Euro, die entsprechende Kombiversion beginnt ab 31.660 Euro.Der Octavia steht mit frischer Angebotsstruktur bereit. Neue Einstiegslinie istEssence. Ab 30.960 Euro für die Limousine beziehungsweise 31.660 Euro für denKombi erhalten Kunden attraktive Komfortmerkmale wie Klimaanlage, beheizbareVordersitze, Parksensoren hinten und eine Telefonfreisprecheinrichtung. DieVersion Selection für 33.400 beziehungsweise 34.100 Euro ergänzt dieseAusstattung unter anderem um 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Mensa Aero,Fahrprofilauswahl, Parksensoren vorne, Phonebox und ein Infotainmentsystem mit10-Zoll-Bildschirm inklusive SmartLink und Wireless SmartLink. Für 37.110 Eurogibt es den Octavia Selection Plus, die Kombivariante beginnt bei 37.810 Euro.Zu den Highlights dieser Linie zählen Lederinnenausstattung, Ambientebeleuchtungund elektrisch einstellbare Ergo-Komfortsitze vorn inklusive Belüftungs- undMassagefunktion. Der Octavia Sportline - ab 38.060 beziehungsweise 38.860 Eurobestellbar - zeichnet sich durch charakteristische schwarze Exterieurdetails undeinen betont sportlichen Innenraum aus. Zudem punktet diese Variante mitRückfahrkamera, Digital Cockpit Plus über dem Lenkrad und schicken18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Vega Aero schwarz/glanzgedreht.Darüber hinaus umfasst das Modellangebot weiterhin den besonders umfangreichausgestatteten Octavia Combi Edition. Die ausschließlich als Kombi erhältliche