Deutlich bergauf ging es am ungarischen Aktienmarkt, wo der Bux nur wenige Minuten vor dem Handelsschluss ein Rekordhoch bei 56 502,68 Punkten erreichte. Die bisherige Höchstmarke hatte der Budapester Leitindex im Mai 2021 gesetzt. Letztlich schloss der ungarische Leitindex mit einem Tagesgewinn von 2,25 Prozent bei 56 470,09 Punkten.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Donnerstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen beendet. Eine Ausnahme bildete der polnische Markt, der im Einklang mit dem europäischen Umfeld schwächer schloss.

Der starke Anstieg sei auf die Übergewichtung ungarischer Titel durch internationale Investoren zurückzuführen, erklärte ein Marktbeobachter gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Marktbeeinflussende Nachrichten aus Ungarn habe es hingegen nicht gegeben. Bei den Einzelwerten legten die Anteilsscheine der OTP Bank um 3,2 Prozent zu, Richter Gedeon und MOL stiegen um bis zu 1,4 Prozent. Opus-Aktien schossen um 12,6 Prozent hoch.

Der PX gewann in Prag 0,02 Prozent auf 1361,72 Punkte. Aufschlägen von 0,5 Prozent bei den Papieren der Komercni Banka standen Abgaben von bis zu 0,9 Prozent bei CEZ und Erste Group gegenüber. VIG verzeichneten im Nachgang der Zahlen, die am Vortag bekannt wurden, ein Plus von 2,4 Prozent.

In Warschau ging es bereits den fünften Handelstag in Folge deutlich bergab, wobei deutlichere Abschläge im späten Handel noch etwas eingedämmt wurden. Der Wig-20 gab um 1,13 Prozent auf 2021,15 Punkte nach. Der breit gefasste Wig schloss mit minus 0,85 Prozent bei 68 299,82 Zählern.

Negative Vorzeichen gab es in allen Branchen. Unter den umsatzstärksten Titeln büßten die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen , des Bergbaukonzerns KGHM sowie der Banken PKO und Pekao zwischen 1,2 und 1,7 Prozent ein.

Im Gegensatz dazu setzte die Moskauer Börse ihre Aufwärtsbewegung seit Wochenanfang fort. Der RTS-Index gewann am Donnerstag 1,41 Prozent auf 1028,93 Punkte./spa/spo/APA/tih/jha/