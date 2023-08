Die Titel von Curevac-Konkurrenten zogen angesichts steigender Fallzahlen mit der Coronavirus-Variante EG.5. an. Moderna gewannen sechs Prozent, nachdem sie am Vortag auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen waren. Bei Biontech und Novavax gab es ein Plus von bis zu vier Prozent./tih/he

Zu einem Thema wurde noch Apple , die Aktie sank um 1,3 Prozent. Analyst Dan Ives von Wedbush Research brachte in einer Studie ein mögliches Interesse am Sportsender ESPN ins Spiel, der wegen notwendiger Sportrechte gut zum Streaming-Dienst Apple TV passe. Solch ein Geschäft für die Tochter des Disney -Ablegers ABC könnte bis zu 50 Milliarden Dollar schwer werden, errechnete er.

Der Einzelhandelsriese Walmart machte laut dem Marktanalysten Edward Moya vom Broker Oanda in seiner Quartalsbilanz deutlich, dass die US-Verbraucher weiter bereit seien, Geld auszugeben. Dennoch rutschte der Kurs um 1,9 Prozent ab. Börsianer argumentierten mit Gewinnmitnahmen. Auf dem Rekordniveau, das die Aktien am Montag erreicht hatten, seien gute Ergebnisse längst vorweg genommen worden.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortagsverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag in Deckung. Starke Quartalszahlen von Cisco und Walmart konnten dem Markt keinen positiven Impuls geben, denn ansonsten mangelte es den Anlegern trotz der zuletzt gesunkenen Kurse offenbar weiter an Kauflaune.

