SHENZHEN, China, 17. August 2023 /PRNewswire/ -- Da sich in den letzten Jahren die Menschen verstärkt einem umweltfreundlichen Lebensstil zuwenden, überrascht es nicht, dass E-Bikes bei ökologischen bewussten Verbrauchern eine hohe Beliebtheit genießen. DAHON UNIO E20 „KEA093CM" ist die ideale Wahl für diese Personengruppe, ob für den täglichen Arbeitsweg oder die Freizeit.

Das patentierte DELTEC-Kabel von Dahon optimiert die Rahmenstruktur des Fahrrads in eine stabile, dreieckige Form und verändert die Kraftverteilung im Rahmen. Mit maximaler Belastung reduziert DELTEC die Last des Klapprahmens und verbessert die Lebensdauer und die Tragfähigkeit erheblich. Somit ist das Fahrrad viel sicherer und komfortabler zu fahren.

Der Fahrradrahmen aus Aluminiumlegierung ist robust und ultraleicht mit einem Gewicht von nur 17,5 kg. Die Gesamtsteifigkeit des Rahmens wird durch das DELTEC-Kabel erheblich verbessert, was zu einer deutlich höheren Leistung bei geringerem Kraftaufwand führt.

Starke und zuverlässige Leistung

36 V-Mittelantriebsmotor mit 200 W: Mit einem Drehmomentsensor in der Mittelachse kann der Motor das Drehmoment und die Trittfrequenz des Fahrers gleichzeitig erfassen, so dass die Leistung des elektrischen Antriebssystems streng proportional zur Tretleistung des Fahrers ist. Damit können Fahrer ein wahrhaft müheloses Fahren genießen. Der automatisierte Motor passt seine Leistung während des gesamten Weges selbst an.

Im Vergleich zum Nabenmotor hat der Mittelantriebsmotor ein hohes Drehmoment und eine stärkere Leistung bei Anstiegen. Außerdem befindet er sich in der Mitte des Fahrrads, was zu einer wesentlich besseren Balance beiträgt.

36V-9.5AH-Lithiumbatterie von Samsung: Die in der Sattelstütze versteckte Batterie bietet eine lange Laufzeit: ca. 50 Kilometer für rein elektrisches Radfahren, ca. 100 Kilometer für unterstütztes Radfahren.

Benutzerorientiertes, durchdachtes und praktisches Design

Wasserdichte, schmutzabweisende vordere und hintere Kotflügel; ausgestattet mit automatischen Rücklichtern und Soft-Touch-Bremsen für eine viel sicherere Fahrt.

Präzise, reibungslose Übertragung: Das von Dahon entwickelte 9-Gang-Getriebesystem ist präzise, leichtgängig und hochsensibel. Es setzt schnell das optimale Übersetzungsverhältnis ein, um auch komplexe Straßenbedingungen zu bewältigen. Die 20-Zoll-Anti-Rutsch-Räder mit guter Stoßdämpfung erleichtern das Fahren auf unebenem Gelände.

LCD-Bildschirm: Ermöglicht 5 Stufen der elektrischen Unterstützung, Echtzeit-Anzeige für Geschwindigkeit, Kilometerstand und Batteriekapazität.

Einfach die Pedale antippen und drehen, um die Motorunterstützung auszulösen und loszufahren. Das Unio E20 lässt sich einfach und schnell zusammen- und auseinanderklappen und ist extrem kompakt für die Lagerung und den Transport. Für echte Freiheit: Unio E20 bietet Freude am Fahren für umweltbewusste Radler.

Dahon, Weltmarktführer in der Faltradtechnologie

1982 hat Dr. David T. Hon, der renommierte amerikanische Luftfahrtexperte und Physiker, DAHON gegründet und das erste moderne Faltfahrrad entworfen. Die meisten Faltfahrräder auf der Welt verdanken ihr Erbe der DNA von DAHON.

DAHON ist eine Marke mit mehr als 40 Jahre Geschichte. Sie hält den Guinness-Weltrekordtitel für den „weltweit größten Hersteller von Faltfahrrädern" und hat mehr als 500 multinationale Patente. Heute gilt DAHON als Weltmarktführer. Angeführt von den Leitprinzipien Innovation und Service hat sich DAHON verpflichtet, ein Qualitätsprodukt, ein einzigartiges Fahrerlebnis und grüne Mobilitätslösungen für Menschen mit einem aktiven, umweltfreundlichen Lebensstil zu schaffen.

Website: https://dahon.com

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an marketing@daon.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188021/DAHON_Unio_E20.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188022/DAHON_DELTEC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2188023/Powerful___Reliable_Performan ...

