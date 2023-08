OUKITEL RT7 Titan, das erste robuste 5G-Tablet der Welt mit einem revolutionären 32.000-mAh-Akku, kommt am 21. August 2023 auf AliExpress auf den Markt

Ausgestattet mit dem weltweit ersten 32.000-mAh-Akku, bietet das RT7 Titan bis zu 180 Tage Standby-Zeit und 34 Stunden Navigation. Außerdem unterstützt es Reverse Charging, mit dem Sie ihr iPhone 14 neunmal aufladen können.

Nahtloses Multitasking-Erlebnis

Mit dem MediaTek Dimensity 720-Prozessor, 5G-Konnektivität, 12 GB RAM und 256 GB ROM können Sie mit dem RT7 Titan mehrere Aufgaben nahtlos und ohne Verlangsamung erledigen. Mit einer 48MP Hauptkamera und einer 20MP Nachtsichtkamera liefert das RT7 Titan jederzeit hochauflösende Bilder und Videos.

Langlebigkeit nach Militärstandard

Ein 10,1-Zoll-FHD+ Bildschirm mit einer Auflösung von 1200x1920 verspricht ein komfortables Seherlebnis. Das Gerät ist nach IP68, IP69K und MIL-STD-810H zertifiziert und widersteht Stürzen, Stößen und extremen Temperaturen. Es gibt drei Zubehörteile: einen Griff aus Premium-Legierung, einen Handriemen und einen Schulterriemen. Die Benutzer können je nach Bedarf einfach das passende Angebot auswählen.

Verfügbarkeit und Preis

RT7 Titan wird auf AliExpress vom 21. bis 27. August erhältlich sein. Interessierte Käufer können es zu einem Premierenpreis von 289,99 USD erwerben, nachdem sie einen Rabattcode von 10 USD von AliExpress erhalten haben. Nach Eingabe des Store-Codes OUKITELRT7 im Wert von 10 USD beträgt der endgültige Preis 279,99 USD, der auf die ersten 200 Einheiten beschränkt ist. Es wird erwartet, dass es Mitte September bei Amazon in den Verkauf geht.

Informationen zu OUKITEL

OUKITEL ist eine Hightech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD" mit Sitz in Shenzhen, China. Dieses Unternehmen integriert Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundendienst. Mit einem Partnernetz von mehr als 130 Händlern in 60 Ländern werden OUKITEL-Produkte in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertrieben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Oukitel online oder folgen Sie OUKITEL auf Facebook, Youtube und Twitter.

Kontakt:

press@oukitel.com

