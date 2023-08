Eisdielen-Verband Kein Verständnis für Kritik an hohen Kugel-Preisen in Deutschland

Osnabrück (ots) - Eisdielen-Verband: Kein Verständnis für Kritik an hohen

Kugel-Preisen in Deutschland



"In anderen Ländern kostet die Kugel das Dreifache" - Cafés profitieren vom

Klimawandel



Osnabrück. Der Dachverband der italienischen Eisdielen in Deutschland weist

Kritik an hohen Kugel-Preisen zurück. Annalisa Carnio, Generalsekretärin des

Verbandes Uniteis, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "In anderen

europäischen Ländern kostet eine Kugel ein Viertel bis das Doppelte oder

Dreifache." Die Preisdebatte in Deutschland werde "zu emotional geführt und

rückt die Eiscafés zu Unrecht in ein schlechtes Licht", sagte Carnio. Uniteis

vertritt die Interessen von rund 1000 Mitgliedern, die deutschlandweit nach

Verbandsangaben 2200 Eisdielen betreiben.