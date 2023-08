OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Behandlungsfehlern:

"Jeder Mensch macht Fehler, auch Ärzte. Allzu oft ist es aber nicht damit getan, sein Bedauern darüber auszudrücken. Dann braucht es den Willen, Fehler einzugestehen, aufzuarbeiten und wiedergutzumachen. Man nennt das Fehlerkultur. In deutschen Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen gibt es da noch Luft nach oben. Und auch mit der Transparenz ist es so eine Sache. Warum gibt es nicht längst ein zentrales Meldesystem für Behandlungsfehler wie in den USA, Skandinavien oder den Niederlanden? Der Forderung von Patientenschützern kann man nur beipflichten. Mittels zentraler Erfassung Fakten zusammentragen, um aus Fehlern zu lernen - klingt logisch. Auch im Interesse der Ärzteschaft."/yyzz/DP/he