REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Streit in der Ampel-Koalition:

"Das bevorzugte Instrument im politischen Wettbewerb ist es heutzutage, permanent die Vorschläge und Ansätze der anderen zu zerreden. Oder die Konkurrenz durch Ränkespiele oder Indiskretionen in ein schlechtes Licht zu rücken. Natürlich ist es insbesondere in schnelllebigen Zeiten wie diesen, in denen die Aufmerksamkeitsspanne der Bürger immer kürzer wird, verführerisch, auf das Haar in der Suppe der anderen zu deuten. Eine Schwäche lässt sich deutlich leichter präsentieren, als mühsam die Vorzüge der eigenen Konzepte darzulegen. Das Problem ist, wenn alle nur versuchen, den anderen dumm dastehen zu lassen, stehen am Ende alle dumm da. Da darf sich niemand wundern, wenn die Bürger das Vertrauen in die Politik verlieren. Durch den destruktiven Umgang der Parteien untereinander sägen sie am Ast der Demokratie, auf dem sie alle sitzen."/yyzz/DP/he