Die Staats- und Regierungschef haben bei dem Treffen US-Außenminister Antony Blinken zufolge die Möglichkeit, die praktische Zusammenarbeit bei einer Vielzahl gemeinsamer Prioritäten zu erörtern und zu verstärken - etwa in den Bereichen der Sicherheitspolitik, der Wirtschaft, der globalen Gesundheit oder bei der Entwicklung neuer Technologien. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach die USA gemeinsam mit Japan moderne Raketen zum Abfangen von Hyperschallgeschossen entwickeln wollen. Hyperschall-Waffen lassen sich wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bislang nur schwer abfangen./nau/DP/jha

Biden hatte das trilaterale Gespräch Berichten zufolge angeregt. Bei dem Treffen der drei Verbündeten dürfte es um Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region gehen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen.

CAMP DAVID/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag Japans Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einem Gipfeltreffen in Camp David. Nach dem Treffen auf dem Landsitz des US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland ist eine Pressekonferenz geplant.

Biden empfängt Japans Premier und Südkoreas Präsident in Camp David

