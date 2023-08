STUTTGART (dpa-AFX) - Die Bereitschaft von Beschäftigten in Deutschland, ihren Arbeitgeber zu wechseln, hat einer Erhebung zufolge in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Zuletzt hatten 63 Prozent der Arbeitnehmer Interesse an einem Wechsel, wie eine Umfrage der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zeigt. Zwar schauen nur 6 Prozent aktiv nach einem neuen Job und 20 Prozent gelegentlich. 37 Prozent wären aber nicht abgeneigt, sollte sich eine Gelegenheit ergeben.

