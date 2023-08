BUDAPEST, Ungarn, 18. August 2023 /PRNewswire/ -- Europa hat vor Kurzem den Start seines ersten live CBDC-Projekts (Central Bank Digital Currency, deutsch: digitales Zentralbankgeld) erlebt, das von der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank) ins Leben gerufen wurde, wobei Perfinal als FinTech-Säule dieses monumentalen Wandels im Mittelpunkt steht. Diese bemerkenswerte Initiative stellt Perfinal an die Spitze einer digitalen Währungsrevolution, da die Finanzwelt mit der Verbindung traditioneller Mechanismen mit digitalen Innovationen des neuen Zeitalters konfrontiert ist.

Die Leitung der Involvierung von Perfinal an diesem Projekt übernimmt Mate Brezovszki, ein erfahrener Finanzexperte, dessen Karriere ein Mosaik aus hochrangigen Errungenschaften in der Branche ist. Vom institutionellen Bankgeschäft bei renommierten internationalen Banken in London bis hin zu bahnbrechenden dezentralisierten Finanzlösungen – der Karriereweg von Mate spiegelt eine seltene Mischung aus traditioneller finanzieller Scharfsinnigkeit und einem Weitblick in die Zukunft digitaler Währungen wider. Seine entscheidende Rolle bei der Einführung von Kryptowährungen in die regulierten Finanzbereiche unterstreicht seine Vision für die Zukunft des Finanzsektors.