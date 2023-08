Seite 2 ► Seite 1 von 6

Cambiano, Italien (ots/PRNewswire) -- Der neue B95 von Automobili Pininfarina ist der weltweit erste vollelektrischeBarchetta und eine Hommage an das PURA-Design sowie die technischeKunstfertigkeit des Unternehmens.- Der B95 wurde vom Designkonzept PURA Vision inspiriert, das von den Expertenvon Automobili Pininfarina in Italien konzipiert, gestaltet und entwickeltwurde.- Die PURA-Designphilosophie von Automobili Pininfarina übersetzt das Erbe derlegendären Klassiker des Unternehmens in die Zukunft.- Die weltweit ersten verstellbaren Twin-Aeroscreens bewahren das eleganteDesign des B95 und schirmen gleichzeitig die Insassen ab, um das ultimativeBarchetta-Fahrerlebnis zu gewährleisten.- Der Name B95 setzt sich aus dem "B" für Barchetta und der Zahl 95 zusammen, dadie Produktion und Auslieferung an die Kunden im Jahr 2025 beginnt - dem 95.Jahrestag des legendären Designhauses Pininfarina SpA.- Für die Weltpremiere des B95 wurde die Monterey Car Week ausgewählt, wo erneben dem kürzlich enthüllten GT-Supersportwagen Battista Edizione Nino Farinaund dem Design­konzept PURA Vision präsentiert wird.- Mit nur zehn maßgeschneiderten, speziell für Sammler auf der ganzen Weltgefertigten Exemplaren des B95 ist der Seltenheitswert dieses weltweit erstenrein elektrischen Barchetta-Supersportwagens mit einem Preis ab 4,4 MillionenEuro garantiert.- Umfangreiches Bildmaterial zum B95 ist hier verfügbar(https://www.dropbox.com/sh/q58hfpl74bvtpmc/AACycKP-Qh3QzAGe93BhTS4-a?dl=0) .Automobili Pininfarina läutet auf der Monterey Car Week ein aufregendes neuesKapitel seiner Geschichte ein. Das Unternehmen stellt den weltweit ersten reinelektrischen offenen Barchetta-Supersportwagen vor - den atemberaubenden neuenB95.Der rein elektrische Barchetta-Supersportwagen ist in puncto Design undTechnologie ein echtes Meisterwerk. Die Schlichtheit der fließenden, offenenKarosserie kontrastiert mit den exquisiten technischen Details und ergibt einedramatische Interpretation eines klassischen Rennwagens mit rein elektrischerLeistung.Die PURA-Designphilosophie von Automobili Pininfarina resultiert hier in einereleganten Silhouette und dramatischen Proportionen, wie bereits das kürzlichenthüllte Konzeptfahrzeug PURA Vision deutlich machte. Die dafür entwickeltenPrinzipien wurden beim B95 gemäß der PURA-Philosophie neu interpretiert -Inspiration lieferten legendäre klassische Rennwagen, kombiniert mitfuturistischen Elementen.Seine Weltpremiere feiert der B95 im August auf der Monterey Car Week. Dorterscheint er gemeinsam mit dem GT-Supersportwagen Battista Edizione Nino Farina,