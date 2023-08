Nachdem der Gold-Future im Bereich der Verlaufshochs aus 2020 um 2.075 US-Dollar ein weiteres Mal auf eine unbezwingbare Hürde im Mai dieses Jahres stieß, stellte sich eine nicht unerwartete Pullbackbewegung ein. Diese reicht in einem ersten Schritt auf den EMA 200 um 1.896 US-Dollar abwärts, nach einer zwischengeschalteten Erholung zurück in den Bereich von 1.985 Punkten ging es auf neuerliche Tiefstände im zweiten Halbjahr talwärts. Dadurch rücken aber auch eine Vielzahl von Unterstützungen nun in den unmittelbaren Fokus, wie das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 1.879 US-Dollar und ein seit August 2018 bestehender Aufwärtstrend. An dieser Stelle dürfte vornehmlich eine mittelfristige Richtungsentscheidung für den Gold-Future anstehen.

BRICS-Handelswährung im Blickpunkt