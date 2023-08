An vielen Punkten des Lebens begegnet uns die Normalverteilung. In Wahrscheinlichkeiten zu denken und die Grundprinzipien verstanden und verinnerlicht zu haben, ist Grundvoraussetzung für Erfolg im Trading und Investment. Da wir von Natur aus NICHT in Wahrscheinlichkeiten denken, müssen wir uns intensiv damit auseinandersetzen und lernen, wie der Weg hin zum Erwartungswert einer Strategie ausschaut. Zwar gibt es verschiedenste Ansätze im Trading, doch gelten bestimmte Verhältnismäßigkeiten universell und strategieübergreifend.

Im nachfolgenden Schaubild sehen wir die Ergebnisverteilung des mit Abstand lukrativsten (6,3 Millionen hist. Gewinn bei ca. 3-5 Std Zeitaufwand pro Monat) meiner Ansätze: der PowerBreakouts, die wir in der TradingClass umsetzen. Wir sehen, dass die großen Ergebnisse (sowohl bei Gewinnen, wie auch Verlusten) am seltensten auftreten. Gleichzeitig machen aber die großen Gewinner einen Löwenanteil der Gesamt-Performance aus. So entfallen mehr als 2/3 der Gewinne auf die besten 10% der Trades.

Einfach ausgedrückt, worauf sich ein Trader mental einstellen muss: In 80% der Zeit geht es nicht wesentlich voran. In 10-20% der Zeit bzw. mit 10-20% der Trades wird ein Großteil der Performance erwirtschaftet. Da niemand von uns wissen kann, wo sich diese Pacemaker-Trades befinden, müssen wir den Rest wohl oder übel konsequent auch handeln. Ansonsten würden wir Gefahr laufen, die Top-Trades zu verpassen. Und das wiederum kann sich keiner leisten.

