China, Fed und Tech-Schwäche: "Die Luft ist raus"

Der DAX scheint drauf und dran, seine Verluste am Freitag nochmal auszuweiten. Am Donnerstag fiel der Leitindex auf ein neues Monatstief. "Beim DAX rückt jetzt das Juli-Verlaufstief bei 15.456 Punkten in den Fokus", kommentiert Thomas Altman von QC Partners die Lage. "Darunter folgt die 200-Tage-Linie bei aktuell 15.359 Punkten."

Dennoch gebe es weiterhin Käufer im Markt, merkt Altmann an. "Der gestrige Börsentag war in dieser Woche der bislang umsatzstärkste. Das zeigt, dass neue Verlaufstiefs noch immer für Käufe genutzt werden. Es illustriert aber auch, dass sich die Kaufschwelle bereits nach unten verschoben hat und wohl noch weiter nach unten verschieben wird."

Der US-Tech-Index Nasdaq 100, einer der Top-Performer im bisherigen Jahresverlauf, hat in dieser Woche seine größte Verlustserie seit Februar hingelegt.

Die Sorgen um China und steigende globale Zinsen belasten die Stimmung der Investoren. "Wir haben eine große Unsicherheit in Bezug auf die chinesische Wirtschaft", sagte Hebe Chen, Analystin bei IG Markets, gegenüber Bloomberg. "Der Markt steht jetzt am Scheideweg, ob wir weiterhin über die chinesische Erholungsgeschichte sprechen können oder ob wir das Narrativ dahingehend ändern sollten, dass sich China verlangsamt oder sogar in eine Rezession gerät."

Die Aktienindizes in Asien verbuchten Verluste, wobei Technologieaktien besonders betroffen waren. Der Hang Seng Tech Index sank um bis zu 3,1 Prozent. Unternehmen wie Li Auto Inc., JD.com Inc. und Trip.com Group Ltd. gaben ebenfalls in der Größenordnung von rund drei Prozent nach.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion