Angebot für Suse - Jefferies: EQT beugt sich ins Unvermeidliche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Angebot des Großinvestors EQT für die ausstehenden Suse -Aktien hat den Kurs am Freitag nach oben schießen lassen. Auf Tradegate schnellte er um fast 60 Prozent auf 15,30 Euro nach oben in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag von 9,605 Euro. EQT bietet den Aktionären 16 Euro je Aktie abzüglich einer Zwischendividende.

