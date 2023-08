Wirtschaft Dax startet zum Wochenausklang schwach - Immobilienkrise in China

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.585 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten am Morgen unter anderem Daimler Truck, Siemens Energy und Sartorius. Es fühle sich für Anleger aktuell wie eine Abwärtsspirale an, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Auf einen negativen Handelstag folgen einmal mehr schwache Vorgaben aus den USA und aus Asien", fügte er hinzu.