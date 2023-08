Die Börsenampel im DAX springt auf Rot

Die Hoffnung auf eine nahende geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank Fed ist endgültig verflogen und die Anleger drücken auf den Verkaufsknopf. Der Deutsche Aktienindex ist aus seiner wochenlangen Seitwärtsspanne gefallen, was weitere Verkäufe ausgelöst hat und in den kommenden Stunden auslösen dürfte. Die Börsenampel ist auf Rot gesprungen. Die nächste Unterstützung wartet nun bei 15.450 Zählern und könnte noch vor dem Wochenende angelaufen werden. Wie es dann weitergeht, dürfte vor allem in New York entschieden werden, wo die Kurse in dieser Woche ebenfalls stärker ins Rutschen gekommen sind und noch keinen Halt gefunden haben.

Zu starken Bewegungen kam es im Bitcoin. Die Digitalwährung verlor zwischenzeitlich bis zu zwölf Prozent. Grund dafür ist der Tech-Milliardär Elon Musk, der über seine Firma SpaceX große Bestände der Kryptowährung verkauft hat. Es stellt sich unweigerlich die Frage, ob er mehr weiß als andere Marktteilnehmer. Auch wenn dies nicht der Fall ist, findet in dieser Situation oft eine Kettenreaktion statt, bei der viele Anleger der Entscheidung folgen. Der einmalige Abverkauf könnte sich so schnell in einen Abwärtstrend verwandeln.

Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat in den USA einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt, um sich vor Klagen zu schützen. Das hochverschuldete Unternehmen, das Anfang 2022 in schwere finanzielle Turbulenzen geraten war und eine Restrukturierung angekündigt hatte, ist seitdem nicht wieder auf die Beine gekommen. Das Timing für diesen Schritt ist nun denkbar ungünstig, da in China gerade weitere Firmen aus dem Sektor wackeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Krise in der Immobilien- nun auch auf die Finanzbranche überschwappt, ist mit diesem Schritt größer geworden.