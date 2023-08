Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im 1. Halbjahr 2023 um 27,2 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Juni 2023: -35,4 % bei

Einfamilienhäusern, -53,4 % bei Zweifamilienhäusern, -27,0 % bei

Mehrfamilienhäusern

- Baugenehmigungen im Juni 2023 um 28,5 % zum Vorjahresmonat gesunken



Im 1. Halbjahr 2023 wurde in Deutschland der Bau von 135 200 Wohnungen

genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 27,2 %

oder 50 600 Baugenehmigungen weniger als im 1. Halbjahr 2022. Im Juni 2023 ist

die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 28,5

% gesunken. Dies entspricht einem Rückgang um 8 700 Wohnungen auf 21 800

Wohnungen. Zum Rückgang der Bauvorhaben dürften weiterhin vor allem steigende

Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen haben.

In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen

Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.