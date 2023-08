BERLIN, 18. August 2023 /PRNewswire/ -- Der Beginn des neuen Schuljahres ist in vollem Gang, und iScooter, Deutschlands führende Marke für E-Scooter, macht mit ihrer Reihe von Scootern der E9-Serie aus dem Schulweg nicht bloß eine Fahrt zur Schule, sondern ein Abenteuer.

Um den einzigartigen Bedürfnissen von Schülern gerecht zu werden, umfasst das Angebot von iScooter eine exklusive Reihe von E-Scooter der E9-Serie, die konkurrenzlosen Komfort, Stil und Sicherheit bieten. Was iScooter von anderen unterscheidet, ist die einzigartige Funktion, die die offizielle Zulassung dieser E-Scooters ermöglicht – eine Innovation in der Welt der persönlichen Mobilität.



Warum iScooter für die Fahrt zur Schule wählen?



Ob Schüler der Mittelstufe, die den Schulweg mit Spaß zurücklegen möchten, oder Universitätsstudenten, die sich ein umweltfreundliches Transportmittel wünschen, iScooter hat für jeden etwas zu bieten. Unsere E-Scooter Mit Straßenzulassung sind so konzipiert, dass sie die höchsten Standards erfüllen. Sie bieten reibungsloses Fahren und mühelose Navigation.



Dies sind die Gründe, aus denen iScooter herausragt: