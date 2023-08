Politische Instabilität und Gewalt überschatten Neuanfang / Vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Ecuador

Berlin, Bogotá (ots) - Am kommenden Sonntag, den 20. August 2023 finden in

Ecuador vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Letzten

Umfragen zufolge dürften Parteien aus dem linken Spektrum eine neue Regierung

bilden. Das südamerikanische Land durchlebt derzeit eine politische Phase der

Instabilität, die zusätzlich durch Gewaltdelikte, den Einfluss von

Drogenkartellen und jüngst durch die Ermordung eines Präsidentschaftskandidaten

überschattet wird.



Wirtschaftlich steht Ecuador vor einigen Herausforderungen. Laut dem britischen

Informationsdienstleister EIU dürfte sich das Wirtschaftswachstum von 2,9

Prozent in 2022 auf 1,6 Prozent in diesem Jahr verlangsamen. "Die Haushaltslage

ist insgesamt angespannt, Finanzierungsmöglichkeiten durch den Staat halten sich

in Grenzen. Steigende Zinssätze und die schlechte Sicherheitslage im Land

könnten wiederum dazu führen, dass sich viele Unternehmen bei Investitionen

zurückhalten", sagt Janosch Siepen von Germany Trade & Invest (GTAI) in Bogotá.

"Der potenzielle Linksruck dürfte zu höheren Sozialausgaben und einem noch

größeren Haushaltsdefizit führen. Dies wäre damit eine teilweise Umkehr der

bisherigen Politik des bisherigen Präsidenten Guillermo Lasso."