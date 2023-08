Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten

Baugenehmigungszahlen für Wohnungen kommentiert Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Seit über einem halben Jahr sehen wir jeden Monat ein zweistelliges Minus bei

den Baugenehmigungen für Wohnungen. Im Juni dieses Jahres erteilten die Behörden

28,5 Prozent weniger Baugenehmigungen als im Juni 2022. Bei den neu zu

errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Juni insgesamt 111.540 Wohnungen

genehmigt. Das waren 31 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Für

Mehrfamilienhäuser verringerten sich die Genehmigungen um 27 Prozent, bei

Einfamilienhäusern um 35 Prozent. Bei den Zweifamilienhäusern verzeichnete man

sogar einen Rückgang von 53 Prozent. Nach dem unverantwortlichen Veto gegen das

Wachstumschancengesetz diese Woche müssen wir klar sagen: Die Luft wird immer

dünner.





Anscheinend ist die Brisanz dieser Abwärtsspirale noch nicht bei allenangekommen. Das Kabinett muss sich in Meseberg entscheiden: Soll dieBauwirtschaft die Konjunktur wieder in die Spur bringen oder mit ihren Betriebenund Arbeitsplätzen aufs Abstellgleis? Bauwillige und Baubranche brauchendringend bessere Baubedingungen. Einfachere energetische Anforderungen bei denFörderbudgets müssen Hand in Hand gehen mit einer höheren Zinsstütze, einemgeringeren Mehrwertsteuersatz und einer niedrigeren Grunderwerbssteuer. Dasangekündigte Baupaket muss kommen! Es ist ein von Häuslebauern lang ersehntesSignal und extrem wichtig für die Branche. Für politische Machtspielchen istjetzt keine Zeit. Ohne verlässliche Investitionsimpulse werden dieWohnungsbaufirmen früher oder später ihre Personalkapazitäten abbauen müssen.Was das für den Wohnungsmarkt und die vielen anderen Megabauaufgaben der Zukunftbedeutet, will sich keiner ausmalen."