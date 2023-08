Goldman-Sachs-Veteran warnt: "Dies ist nicht länger ein Buy-the-Dip-Markt"

Der Dow-Jones-Index hat seit seinem Hoch am vergangenen Freitag bereits rund 1000 Punkte eingebüßt und die Verunsicherung am Markt nimmt immer mehr zu. Nicht sehr hilfreich war in diesem Zusammenhang auch die Bekanntgabe des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank, in der angedeutet wurde, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten. Eigentlich hatte sich der Markt zuletzt eher auf ein Ende des Zinszyklus eingestellt und war schon eifrig dabei, auf den Zeitpunkt für die erste Zinssenkung zu spekulieren.

Diese Sorgen sind berechtigt, bestätigt Goldman-Sachs-Veteran Scott Rubner, der im Verlauf der letzten Wochen eine "klare Stimmungsveränderung" wahrgenommen hat. "Das ist neu. Die Anleger haben ihr Handelsverhalten von einem BTD 'Buy the dip'-Markt hin zu einem STR 'Sell the Rally'-Markt verlagert. Dies ist eine neue Veränderung des Tons und der Stimmung. Und das ist etwas, was ich nicht oft gesagt habe", schreibt Rubner in einer Notiz an Kunden.