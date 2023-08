Prognosesenkung durch Farfetch belastet Modebranche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Negativ für die Stimmung für die Bekleidungsbranche haben Händler am Freitag eine Senkung der Jahresziele durch Farfetch gewertet. Der Online-Händler von Designer-Mode strich die Prognosen für den wichtigen Bruttowarenwert und die Profitabilität zusammen. An der Nasdaq brachen die Papiere daraufhin vorbörslich um 37 Prozent ein auf ein Rekordtief. Im zweiten Quartal blieb der Umsatz um 13,5 Prozent hinter der Konsensprognose zurück.

An der Euronext in Paris fielen die Kurse von LVMH , Kering und Hermes um bis zu 1,6 Prozent. Am deutschen Markt fielen Adidas um 1,1 Prozent sowie Puma und Zalando um jeweils 2,3 Prozent.

Analystin Ashley Helgans vom Investmenthaus Jefferies sprach mit Blick auf Farfetch von einer hartnäckig mangelnden Einschätzbarkeit der weiteren Entwicklung, zumal auf kurze Sicht die Konjunktur stark schwanken dürfte. Branchenexperte Stephen Ju von der Credit Suisse verwies auf unter den Erwartungen liegende Verkaufspreise und rechnet in den kommenden zwei Quartalen mit höheren Kosten./bek/mis