DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 1750 auf 1325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der unerwartet schwierigen ersten sechs Monate sei der Zahlungsabwickler immer noch "das schönste Haus in einer (temporär) hässlichen Nachbarschaft", schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sei der massive Kursrückgang eine Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2023 / 06:48 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,28 % und einem Kurs von 853,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1325

Kursziel alt: 1750

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m