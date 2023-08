Erlösentwicklung dynamisch - Ergebnis steigt überproportional

Die Shelly Group hat am 16. August Zahlen für den Geschäftsverlauf in H1 veröffentlicht, die unseren Erwartungen entsprechen und damit die Fortschreibung des deutlich zweistelligen Wachstumskurses (>50% yoy) unterstreichen. Mit Bestätigung der Jahres- sowie Mittelfrist-Guidance stellt das Management einen anhaltend starken Verlauf in Aussicht.

Erlöse nehmen stark zu - Vertriebsstrukturen zeigen signifikanten Einfluss: Die Gruppe verzeichnete im H1 einen Top Line-Zuwachs von starken 53,2% yoy auf 54,8 Mio. BGN (28,0 Mio. Euro). Besonders dynamisch entwickelten sich in Q2 die bereits mit neuen Vertriebsstrukturen ausgestattete DACH-Region (127,8% yoy) sowie Nordeuropa, wo sich der Aufbau größtenteils noch in der Umsetzung befindet (107% yoy).



Überproportionale Ergebnisentwicklung unterstreicht Wettbewerbsqualität: Trotz der erhöhten Administrationskosten (Kostenquote H1/23: 25,6% vs. H1/22: 25,1%), die sowohl aus dem Aufbau der Vertriebsstrukturen als auch der Verstärkung des R&D-Teams resultieren, konnte die Gruppe das EBIT-Margenniveau deutlich überproportional zur Umsatzentwicklung ausbauen (H1/23: 24,9%; +3,7PP yoy). In Hinsicht auf die kommunizierte EBIT-Guidance von min. 23% verleiht das berichtete 6M-Margenniveau Zuversicht, wenngleich das volumenstarke H2 mit margenverzehrenden Rabattaktionen in der Black Week einhergeht. Das Konzernergebnis profitierte darüber hinaus von der geringen Steuerquote (H1/23: 14,6% auf das EBT), sodass zum Ende des ersten Halbjahres ein um 83,3% yoy gesteigertes Nettoergebnis i.H.v. 11,4 Mio. BGN bzw. 6,8 Mio. Euro zu Buche stand. Mit einem mittlerweile rd. 90 mitarbeiterstarken R&D-Team dürfte es der Gruppe u.E. auch künftig gelingen, mit Produktlaunches sowie -innovationen den Wettbewerb nachhaltig outzuperformen. Hierzu wurde das Sortiment in H1 bereits um zehn Produkte erweitert und in den nächsten Monaten dürften Weitere folgen. Darunter auch die von der Community nachgefragte multifunktionale Steuerungszentrale als Wall Display, die im Rahmen des CONNECT Earnings Calls präsentiert wurde. Darüber hinaus nimmt Shelly Anfang September an der IFA in Berlin teil und wird dort voraussichtlich weitere Produktneuheiten vorstellen.

Guidance bestätigt - Vorbereitung auf die Black Week in vollem Gange: Das Unternehmen bestätigte zudem die Jahres- sowie Mittelfristprognose, die eine anhaltend starke Entwicklung impliziert. Mit dem derzeitigen EBIT-Margenprofil blickt Shelly u.E. auf eine komfortable Ausgangssituation für die zweite Jahreshälfte. So könne man im Zweifel noch preisaggressiver in der Weihnachtssaison agieren, sofern dies zum Erreichen der Guidance nötig wäre, wovon wir aktuell nicht ausgehen. In den kommenden Wochen dürfte sich Shelly mit einem signifikanten Vorratsaufbau auf das Q4 vorbereiten, der durch den starken operativen Cashflow sowie hohen Cash-Bestand vollständig aus eigener Kraft finanziert werden kann (freie Liquidität zum 30. Juni: 38,8 Mio. BGN bzw. 19,8 Mio. Euro).

Fazit: Dass das Interesse an Shelly groß ist, unterstreicht u.a. die Teilnehmerzahl an dem H1-Call (124). Die Gruppe hat mit dem jüngsten Personal- sowie Strukturaufbau die Weichen für eine anhaltend dynamische Entwicklung gestellt und trotz dieser Kosten die Ergebnisqualität nochmals steigern können. Wir bekräftigen daher sowohl Empfehlung als auch Kursziel.





